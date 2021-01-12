Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Son dakika - Gaziantep FK'ya teknik direktörlük için önerildi
12.01.2021 - 08:29 | | Fanatik

Son dakika - Gaziantep FK'ya teknik direktörlük için önerildi

Sumudica’nın görevine son veren Gaziantep FK’nın gündeminde dünyaca ünlü bir isim var. Kırmızı-Siyahlılar’a Clarence Seedorf önerildi. Yönetimin sıcak baktığı flaş öneri ile ilgili kararını verip bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü’nde Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları başladı. Ayrılık kararının Sivasspor maçı sonrası gelişen olaylar nedeniyle geldiğini açıklayan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, başarıya aç yerli veya yabancı bir hocayla yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kırmızı-Siyahlı yönetim takımı başarıya taşıyacak muhtemel teknik adam listesini de belirleyerek temaslarına başladı.

En son Kamerun’daydı

Bu kapsamda Güneydoğu ekibinin gündemine gelen en flaş isim Clarence Seedorf oldu. Son olarak Kamerun Milli Takımı’nı çalıştıran ve bir süredir Dubai’de aldığı teklifleri değerlendiren dünyaca ünlü ismin Türkiye’ye sıcak baktığı ifade edildi. Yönetim de Seedorf ismine yakın duruyor. Taraflar kısa süre içinde resmi bir görüşme gerçekleştirecek. Gaziantep ekibinin bu hafta içerisinde teknik adam belirsizliğini neticelendirmesi bekleniyor.

Yerlide aday çok

Yerli teknik direktörlerle ilgili de bir liste hazırlayan yönetim; Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Ünal Karaman, Tamer Tuna, İlhan Palut, Hakan Kutlu ve Tolunay Kafkas ve İrfan Buz gibi isimlerle de temas halinde.

Son dakika - Gaziantep FKya teknik direktörlük için önerildi

Sergio Ramos hayran bıraktı! Antrenmanda şık vuruş...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yeni Malatyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta hangi kanalda?
    Yeni Malatyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta hangi kanalda?
  2. Resmi teklif! Koita...
    Resmi teklif! Koita...
  3. Ve anlaşma sağlandı! Dorukhan...
    Ve anlaşma sağlandı! Dorukhan...
  4. Süper Lig'de Seedorf sürprizi
    Süper Lig'de Seedorf sürprizi
  5. F.Bahçe yanıtı dünyada yankı buldu
    F.Bahçe yanıtı dünyada yankı buldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'ın kupadaki rakibi Malatya!

Son dakika - Galatasaray'ın kupadaki rakibi Malatya!

Son dakika - Galatasaray cezadan ucuz kurtuldu! Oğulcan Çağlayan...

Son dakika - Galatasaray cezadan ucuz kurtuldu! Oğulcan Çağlayan...

Burutay Subaşı: "Hedefimiz ilk altı"

Burutay Subaşı: "Hedefimiz ilk altı"

Trabzonspor’da transferde hareketli günler! Hedef Enzo Perez ile Ahmed Kutucu..

Trabzonspor’da transferde hareketli günler! Hedef Enzo Perez ile Ahmed Kutucu..

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet