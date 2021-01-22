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22.01.2021 - 23:09 | | İHA

Son dakika - Gaziantep'te Ricardo Sa Pinto sahaya indi

Gaziantep Futbol Kulübü ile bir yılı opsiyonlu iki buçuk yıllık sözleşme imzalayan Portekizli Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, takımla ilk antrenmanını yaptı.

Son dakika - Gaziantep'te Ricardo Sa Pinto sahaya indi
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Gaziantep Futbol Kulübü'nde Marius Sumudica ile yolların ayırılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen 48 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Gaziantep ekibi, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto yöntemindeki akşam antrenmanı ile sürdürdü. Sa Pinto'nun ilk kez katıldığı antrenman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürerken, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayıp çift kale maçla son buldu. Antrenmana tedavileri devam eden Kevin Mirallas ve Kana Bıyık katılmadı.

Gaziantep ekibi, Hatayspor maçı hazırlıklarını 23 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Son dakika - Gaziantepte Ricardo Sa Pinto sahaya indi

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