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09.01.2021 - 12:40 |

Son dakika - Gaziantep'ten Sumudica açıklaması! 'Teklif yapıldı...'

Gaziantep FK'dan teknik direktörü Marius Sumudica için resmi açıklama geldi.

Son dakika - Gaziantep'ten Sumudica açıklaması! 'Teklif yapıldı...'
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Gaziantep Futbol Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Marius Sumudica'ya bir miktar ücret artırımıyla yeni sözleşme teklifinin yapıldığını ve Rumen teknik adamın yanıtının beklendiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi önderliğinde dün Sivas'ta takımın kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımın hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşme konularının gündeme geldiğinin ifade edildiği açıklamada, şunları kaydedildi:

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şöyle;

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanımız Mehmet Büyükekşi önderliğinde geçtiğimiz gün takımımızın Sivas’da kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımımızın önümüzdeki süreç hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın sözleşme konuları gündeme getirilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir.

Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica’yla önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenilmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Saygılarımızla

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu

Son dakika - Gaziantepten Sumudica açıklaması Teklif yapıldı...

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