Son dakika | Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte o açıklama

"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz."