Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Son dakika | Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı!
29.07.2020 - 19:21 |

Son dakika | Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Son dakika | Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı!
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte o açıklama
"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz."

    Manchester City'de yakın tarihin efsanesi: David Silva
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. TFF 3. Lig'e çıkan takımlar belli oldu
      TFF 3. Lig'e çıkan takımlar belli oldu
    2. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 2 bin 500 kişiyle koşulacak!
      Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 2 bin 500 kişiyle koşulacak!
    3. Berna Gözbaşı: "10 yıllık başkanların yaşadıklarını yaşamışımdır"
      Berna Gözbaşı: "10 yıllık başkanların yaşadıklarını yaşamışımdır"
    4. Son dakika | Süper Lig'de yabancı kuralı 1 yıl daha ertelendi
      Son dakika | Süper Lig'de yabancı kuralı 1 yıl daha ertelendi
    5. Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Kupası finali ne zaman saat kaçta? İlk 11'ler...
      Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Kupası finali ne zaman saat kaçta? İlk 11'ler...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Süper Lig'de küme düşme yok! Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi

    Son dakika | Süper Lig'de küme düşme yok! Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi

    21 takımlı lig hayırlı olsun!

    21 takımlı lig hayırlı olsun!

    Transfer haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun yeni adresi belli oldu

    Transfer haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun yeni adresi belli oldu

    Son dakika haberler - Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı

    Son dakika haberler - Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı

    Sıradaki Haber