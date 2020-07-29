29.07.2020 - 19:21 |
Son dakika | Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
İşte o açıklama
"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz."