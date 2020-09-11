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11.09.2020 - 15:05 | | ANKARA / DHA

Son dakika | Gençlerbirliği, Robert Piris da Motta'yı renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta'yı 1 yıllığına kiraladı.

Son dakika | Gençlerbirliği, Robert Piris da Motta'yı renklerine bağladı
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Paraguay’da futbola başladıktan sonra Arjantin’de San Lorenzo takımında görev yapan Motta, son olarak Brezilya ekini Flamengo’da forma giydi.Robert Piris da Motta kulübümüzle satın alma opsiyonu ile kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı.

Robert Piris da Motta'nın imza töreninde Kulüp Saymanımız Murat Öngelen yer aldı. Öngelen, Motta'nın kulübümüze güç katacağına inandığını söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Gençlerbirliği, Robert Piris da Mottayı renklerine bağladı

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