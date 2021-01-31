31.01.2021 - 21:41 |
Son dakika | Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdiğini açıkladı!
Süper Lig'de bugün Antalyaspor'a yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan istifasını açıklamıştı.
Başkent ekibi Kaplan'ın boşluğunu Mehmet Altıparmak ile doldurdu. İşte Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama;
Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak!
Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu.
Mehmet Altıparmak’a görevinde başarılar diliyoruz.