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31.01.2021 - 21:41 |

Son dakika | Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdiğini açıkladı!

Son dakika | Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi
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Süper Lig'de bugün Antalyaspor'a yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan istifasını açıklamıştı.

Başkent ekibi Kaplan'ın boşluğunu Mehmet Altıparmak ile doldurdu. İşte Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama;

Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak!

Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu.

Mehmet Altıparmak’a görevinde başarılar diliyoruz.

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