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03.08.2020 - 16:29 |

Son dakika | Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi! Resmen açıklandı...

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Mert Nobre'yi teknik direktör olarak göreve getirdi.

Son dakika | Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi! Resmen açıklandı...
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan video paylaşımında ise, "Hikaye yeniden başlıyor. Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Gençlerbirliğinde Mert Nobre dönemi Resmen açıklandı...

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