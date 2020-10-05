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05.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Ghezzal Beşiktaş'ta! Transferde son hedef Kalinic...

Transferde son dakika... Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’de top koşturan Rachid Ghezzal’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kartal'da son pürüzlerin giderilmesi halinde Kalinic’in bugün İstanbul’a gelerek imza atacağı öğrenildi.

Son dakika | Ghezzal Beşiktaş'ta! Transferde son hedef Kalinic...
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Golcü ve kanat forvet transferi için günlerdir çaba harcayan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’de top koşturan Rachid Ghezzal’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın mutlaka kadrosunda görmek istediği Ghezzal’ın bugün İstanbul’a geleceği ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Leicester City, Rachid Ghezzal’ı iki yıl önce tam 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco’dan transfer etmişti. 2018-19 sezonunda İngiliz ekibinde 23 maçta 3 gol kaydeden deneyimli futbolcu geçen sezon Fiorentina’da kiralık olarak top koşturdu ve 21 karşılaşmada 1 gol, 1 asiste imza attı.

Golcü transferini son güne bırakan Beşiktaş dün Nikola Kalinic için yoğun mesai harcadı. Siyah-beyazlıların, Sergen Yalçın’ın karşı çıktığı Balotelli’den vazgeçtiği ve Kalinic’le maddi konularda anlaşmaya çalıştığı belirlendi. Son pürüzlerin giderilmesi halinde Kalinic’in bugün İstanbul’a gelerek imza atacağı öğrenildi. Bu arada Beşiktaş, genç stoper Alpay Çelebi’yi 2 yıllığına kiralık olarak Alanyaspor’a gönderdi.

Son dakika | Ghezzal Beşiktaşta Transferde son hedef Kalinic...

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