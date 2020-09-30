Son dakika | Glasgow Rangers'ta Galatasaray maçı öncesi sakatlık!

İskoç ekibinin teknik direktörü Steven Gerrard, takımın formda isimlerinden Cedric Itten’in büyük ihtimalle sarı-kırmızılılar karşısında oynayamayacağını açıkladı.

İskoç ligindeki son maçlarında Motherwell maçında 2 gol atan İsviçreli forvetin diz sakatlığı yaşadığı, bu yüzden Galatasaray maçında oynamasının riske girdiği ortaya çıktı.

Takımın bir diğer forveti Kemar Roofe’nin de sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamayacağı belirlendi. Böylece Rangers takımının hücumdaki opsiyonları, kritik maç öncesinde oldukça azaldı.

Orta sahada görev yapan Nijeryalı futbolcu Joe Aribo da sakatlığı nedeniyle olmayacak bir diğer isim oldu. Rangers’ın yarınki maçta sahaya forvette Morelos ile çıkması bekleniyor.

Steven Gerrard Galatasaray Maçı Öncesi Konuştu!