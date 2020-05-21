Son dakika | Gökhan Gönül'den açıklama geldi

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül'den açıklama geldi.

İşte Gökhan Gönül'ün paylaşımı;

Zor dönemden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür dilerim.

Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel yada geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonrada çıkan yada çıkacak olan haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim.

Saygılarımla...