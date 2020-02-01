Son dakika | Gökhan Gönül'den sözleşme açıklaması!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyet golünü kaydeden Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu.

"Kazanarak devam etmek istiyoruz"

"Gol attığım için her futbolcu gibi ekstra sevindim ama zor bir süreçten geçtiğimiz bir gerçek. Herkesin bildiği, yaşadığımız bazı sorunlar var. Taraftarımıza bugün en azından bir şeyler vermek zorundaydık. Beşiktaş varsa, her yerde umut vardır. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Kazanarak devam etmek istiyoruz."

"Sözleşme, benim elimde değil"

"Başkanın, yönetimin ve beni isteyenlerin elinde olan bir şey bu sözleşme, benim elimde değil. Zor bir süreçten geçiyoruz demiştim, ona göre istekler farklı olabilir, bekleyip göreceğiz."

Gökhan Gönül'ün idman videoları