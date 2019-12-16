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16.12.2019 - 15:55 |

Son dakika! Göksel Gümüşdağ: Arda, Galatasaray'a gitmek isterse anlayış gösteririz

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, canlı yayında yaptığı açıklamayla Arda'nın Galatasaray'a gidişine anlayış göstereceklerini açıkladı.

Son dakika! Göksel Gümüşdağ: Arda, Galatasaray'a gitmek isterse anlayış gösteririz
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Gümüşdağ'ın Trtspor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde;

'Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım. Arda bizimle ilk görüştüğü zaman da 'Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' demişti ve anlayışla karşılamıştık.'

 Son dakika Göksel Gümüşdağ: Arda, Galatasaraya gitmek isterse anlayış gösteririz

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