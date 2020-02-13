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HaberlerBeşiktaş Haberleri SON DAKİKA | Göztepe-Beşiktaş maçı için TFF kararını açıkladı
13.02.2020 - 14:22 |

SON DAKİKA | Göztepe-Beşiktaş maçı için TFF kararını açıkladı

Son dakika haberine göre TFF, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası olmadığına karar verdi.

SON DAKİKA | Göztepe-Beşiktaş maçı için TFF kararını açıkladı

Beşiktaş, Göztepe maçıyla ilgili kural hatası olduğunu savunmuş ve maçın tekrar edilmesi gerektiğiyle ilgili itirazını resmen iletmişti.

TFF, merakla beklenen kararını açıkladı ve bu mücadelede kural hatası olmadığına karar verdi.

Federasyon ayrıca diğer tartışmalı maçlar olan Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla ilgili olarak da kural hatası bulgusuna rastlanmadığını belirtti.

Açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.

SON DAKİKA | Göztepe-Beşiktaş maçı için TFF kararını açıkladı

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