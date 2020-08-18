18.08.2020 - 12:03 |
Son dakika - Göztepe: Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti
Göztepe, Celso Borges'in yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.
Göztepe'nin açıklaması şu şekilde;
Oyuncumuz Celso Borges kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.
Oyuncunun 2019-20 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.