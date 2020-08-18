Son dakika - Göztepe: Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde;

Oyuncumuz Celso Borges kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Oyuncunun 2019-20 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.