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18.08.2020 - 12:03 |

Son dakika - Göztepe: Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti

Göztepe, Celso Borges'in yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

Son dakika - Göztepe: Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti
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Göztepe'nin açıklaması şu şekilde;

Oyuncumuz Celso Borges kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Oyuncunun 2019-20 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Son dakika - Göztepe: Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti

Skorer Mutfak | 18 Ağustos 2020
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