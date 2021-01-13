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HaberlerGöztepe Haberleri Son dakika | Göztepe'de Christoph Daum sürprizi!
13.01.2021 - 12:31 | | Yeni Asır

Son dakika | Göztepe'de Christoph Daum sürprizi!

İngiltere'de de arayışta olduğu bilinen Göztepe'nin daha önce Türkiye'de çalışan Christoph Daum'un yanı sıra, İbrahim Üzülmez'i de listesine eklediği öğrenildi.

Son dakika | Göztepe'de Christoph Daum sürprizi!
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Süper Lig'de Antalyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayırarak mecburi değişime giden Göztepe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Göz- Göz'de kurmaylar, bu kez deneyimli bir isim üzerinde dururken liste başında yer alan Ünal Karaman ile de temaslar sürüyor. Gaziantep FK'nın da talip olduğu Ünal Karaman ile maddi pürüzleri gidermeye çalışan yönetim, dört koldan hoca arayışlarını sürdürüyor.

ADAY BOLLUĞU VAR

İngiltere'de de arayışta olduğu bilinen Göztepe'nin daha önce Türkiye'de çalışan Christoph Daum'un yanı sıra, İbrahim Üzülmez'i de listesine eklediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı-lar, ayrıca Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu'nu adaylar arasına aldı. İzmir ekibinde 2012'den bu yana görev yapan Eroğlu için nabız yoklayan yönetim, Tolunay Kafkas ve Mehmet Altıparmak ile de temasta.

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