18.10.2020 - 16:02 |
Son dakika | Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik!
Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek" denildi.
Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'de 4 oyuncu forma giyemeyecek.
İzmir kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek" ifadeleri kullanıldı.