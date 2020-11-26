Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Son dakika | Göztepe'de flaş Alpaslan kararı! Maaşına zam...
26.11.2020 - 12:29 |

Son dakika | Göztepe'de flaş Alpaslan kararı! Maaşına zam...

İzmir kulübü, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 26 yaşındaki stoperin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Son dakika | Göztepe'de flaş Alpaslan kararı! Maaşına zam...
ABONE OL

Ocak ayında gerçekleşecek ara transfer dönemi için harekete geçen yönetim, iç transfere de ağırlık veriyor. Andre Poko'nun sözleşmesini fesheden, Gassama ve Titi ile de yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Alpaslan Öztürk'ü bırakmıyor.

Yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun devre arasında sözleşmesini uzatmak istiyor.

YILLIK ÜCRETE ZAM

Futbolcunun yıllık ücretine zam yapmayı da planlayan Göztepe, 2,5 yıllık yeni bir kontrat hazırlıyor. Alpaslan'ın sarı kırmızılı yönetimin bu teklifi karşısında tavrı merak konusu oldu. Yönetim, yaz transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminden düşmeyen ve Trabzonspor'la da görüşen başarılı savunma oyuncusuyla önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planlıyor. Yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Alpaslan'ın pazartesi günkü Sivasspor maçına yetiştirilmesi için sağlık heyeti çalışmalarını sürdürüyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Maradona'nın ölümü ile ilgili korkunç iddia! Skandal manşet...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Grup fena karıştı...

Son dakika | Göztepede flaş Alpaslan kararı Maaşına zam...

Eski futbolcu, teknik direktör Mert Nobre'den Fatih Terim itirafı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fatinoğlu: 'Camiamız önünü göremiyor'
    Fatinoğlu: 'Camiamız önünü göremiyor'
  2. 'Altınordu, Türkiye'de bir model'
    'Altınordu, Türkiye'de bir model'
  3. Göztepe flaş kararı! Alpaslan...
    Göztepe flaş kararı! Alpaslan...
  4. Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı nerede oynanacak?
    Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı nerede oynanacak?
  5. Fenerbahçe'de Perotti sevinci
    Fenerbahçe'de Perotti sevinci



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ali Akman ve Marco Paixao karşı karşıya geliyor

Ali Akman ve Marco Paixao karşı karşıya geliyor

Formula 1'in İstanbul'daki tanıtım filmi tüm dünyada yayında

Formula 1'in İstanbul'daki tanıtım filmi tüm dünyada yayında

Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak

Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak

Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi ödeme yapacak

Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi ödeme yapacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet