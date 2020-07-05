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HaberlerGöztepe Haberleri Son dakika - Göztepe’de İlhan Palut istifasını sundu, yönetim kabul etmedi
05.07.2020 - 13:48 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)-

Son dakika - Göztepe’de İlhan Palut istifasını sundu, yönetim kabul etmedi

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında sarı-kırmızılı yönetime istifa dilekçesini verdi. İlerleyen saatlerde kulüpten yapılan açıklamada Palut'un istifasının kabul edilmediği belirtildi.

Son dakika - Göztepe’de İlhan Palut istifasını sundu, yönetim kabul etmedi
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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye de deplasmanda 2-1 yenilerek koronavirüs pandemisi arasından sonra çıktığı 4 maçta 3 puanı bir arada göremeyen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un yönetime istifasını sunduğu öğrenildi.

Bu sezon 9'uncu hafta sonrası istifa eden Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen 43 yaşındaki teknik adamın yakın çevresiyle paylaştığı istifasının Başkan Mehmet Sepil tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Kariyerinde daha önce 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de Hatayspor'u çalıştırıp Göztepe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan İlhan Palut'un istifasında son 9 maçta yalnız 1 galibiyet alınması ve takımın düşüşe geçen performansının rol oynadığı öğrenildi.

GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA: İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya yaptığı açıklamada "İlhan Palut'la yola devam ediyoruz, istifa kabul edilmedi." dedi.

Palut'la ilk yarıda ve ikinci yarının başında iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı ekip, ardından üst üste puan kayıplarıyla 38 puanı aşamayıp hedefsiz kalmıştı. Ligde son 4 maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği, Galatasaray (D) ve Sivasspor karşısına çıkacak Göztepe'de kalan haftalar için bir teknik direktörle anlaşılıp anlaşılmayacağı ise şu anda belirsiz. Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıda 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda Soner'in ayağından gol bulup umutlanırken birçok pozisyonda rakip kaleci Altay Bayındır'a takılan sarı-kırmızılılarda, taraftarlar özellikle sözleşme durumu belirsiz olan kaleci Beto'yu haftalardır süren kötü performansı nedeniyle eleştirdi.

Halil, Jerome ve Deniz Kadah'ın sakatlıklarının devam ettiği İzmir ekibinde, Fenerbahçe maçının 22'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler'in durumu ise çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Son dakika - Göztepe’de İlhan Palut istifasını sundu, yönetim kabul etmedi

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