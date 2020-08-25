Son dakika | Göztepe'de koronavirüs vakası

İzmir ekibinden yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Afyon Kampı'na dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Göztepe'nin 2019-20 Sezonu Öncesi Kamp Günlüğü