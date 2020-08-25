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25.08.2020 - 10:45 |

Son dakika | Göztepe'de koronavirüs vakası

Göztepe, yeni sözleşme imzalanan bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Son dakika | Göztepe'de koronavirüs vakası
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İzmir ekibinden yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Afyon Kampı'na dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Son dakika | Göztepede koronavirüs vakası

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