25.08.2020 - 10:45 |
Son dakika | Göztepe'de koronavirüs vakası
Göztepe, yeni sözleşme imzalanan bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.
İzmir ekibinden yapılan açıklama şöyle;
"Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Afyon Kampı'na dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Göztepe'nin 2019-20 Sezonu Öncesi Kamp Günlüğü