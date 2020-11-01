Son Dakika | Göztepe'nin acı günü! Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti

Göztepe'nın acı günü... İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz maalesef hayatını kaybetti.

Göztepe Kulübü, yaptığı paylaşımla Ali Kaygusuz'un vefat ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz." sözlerine yer verildi.

Göztepe Taraftarı Formalarıyla Tribünde