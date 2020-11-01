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HaberlerGöztepe Haberleri Son Dakika | Göztepe'nin acı günü! Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti
01.11.2020 - 10:05 |

Son Dakika | Göztepe'nin acı günü! Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti

İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz maalesef hayatını kaybetti.

Son Dakika | Göztepe'nin acı günü! Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti
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Göztepe'nın acı günü... İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz maalesef hayatını kaybetti.

Göztepe Kulübü, yaptığı paylaşımla Ali Kaygusuz'un vefat ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz." sözlerine yer verildi.

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