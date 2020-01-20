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20.01.2020 - 15:05 |

Son dakika | Guilherme Sitya resmen Konyaspor'da

İttifak Holding Konyaspor, Jagiellonia'dan sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Son dakika | Guilherme Sitya resmen Konyaspor'da
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İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

İttifak Holding Konyaspor'umuz Polonya Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta sol bek mevkiinde forma giyen Guilherme Sitya ile resmi sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ile yeni transferimiz Guilherme Sitya katıldı.

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İmza töreninde konuşan yeni transferimiz "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi.

Opsiyonlu olarak 1.5 + 1 yıllığına imza atan Guilherme Sitya İttifak Holding Konyaspor'umuzda 12 numaralı formayı giyecek.

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