Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Son dakika | Guti'nin yeni adresi Paraguay!
24.10.2020 - 15:40 |

Son dakika | Guti'nin yeni adresi Paraguay!

Beşiktaş'ta hem oyuncu hem antrenör olarak görev yapan Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti'nin, sürpriz şekilde Paraguay ekiplerinden Olimpia'nın başına geçeceği aktarıldı.

Son dakika | Guti'nin yeni adresi Paraguay!
ABONE OL

 

Daha önce oyunculuk döneminde ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve sonraki süreçte de Beşiktaş'ın teknik kadrosunda görev alan Real Madrid efsanesi Guti, kendine sürpriz bir rota çizdi. İspanyol menajer Ruben Jordan, Guti'nin Paraguay'da Olimpia'yı çalıştırmak istediğini belirtti ve bu doğrultuda kulüple temasa geçildi.

Paraguay'da bir radyo yayınına katılan Ruben Jordan, "Guti; Güney Amerika'ya gelmek, Olimpia'yı çalıştırmak istiyor. Nitekim bu durumu Olimpia başkanına da ilettik. Güney Amerika'da çalışmak onun için harika bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti, son olarak 2019-20 sezonunda İspanyol ekibi Almeria'yı çalıştırmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da FIFA depremi! Kadro dışı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ocak bombası! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan sonra bir Türk daha...

Son dakika | Gutinin yeni adresi Paraguay

Başakşehirli Yenge formunu koruyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Eşref Hamamcıoğlu: Çok üzücü şeyler oluyor
    Son dakika | Eşref Hamamcıoğlu: Çok üzücü şeyler oluyor
  2. CANLI | Gaziantep FK - Konyaspor
    CANLI | Gaziantep FK - Konyaspor
  3. Son dakika haberleri | Burak Yılmaz'dan Beşiktaş itirafı!
    Son dakika haberleri | Burak Yılmaz'dan Beşiktaş itirafı!
  4. Başakşehir-Antalyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
    Başakşehir-Antalyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
  5. Son dakika | Başakşehir'in rakibi PSG'de bir oyuncuda koronavirüs
    Son dakika | Başakşehir'in rakibi PSG'de bir oyuncuda koronavirüs



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Tahkim Kurulu'ndan Sumudica'ya iyi haber

Son dakika | Tahkim Kurulu'ndan Sumudica'ya iyi haber

Galatasaray Erzurum deplasmanında! Erzurumspor-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Erzurum deplasmanında! Erzurumspor-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Denizlispor'da Beşiktaş maçı öncesi moraller yüksek

Denizlispor'da Beşiktaş maçı öncesi moraller yüksek

Kemalettin Şentürk: Fenerbahçe galibiyete yakın

Kemalettin Şentürk: Fenerbahçe galibiyete yakın

Sıradaki Haber