Son dakika | Güven Yalçın kiralık gidiyor

Siyah-Beyazlılar’ın 2 yıl önce Almanya Bundesliga devi Leverkusen’in genç takımından kadrosuna kattığı Güven Yalçın, Beşiktaş’ta önceki sezon ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çekmişti.

22 lig mücadelesinde 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan 21 yaşındaki golcü, bu sezon ise adeta kayıplarda...

13 karşılaşmada süre alıp 2 gol atabilen ve kadro yarışında yer almakta zorlanan genç futbolcunun, yeni sezon öncesinde bir Süper Lig ekibine kiralanıp kendisini geliştirmesi planlanıyor.