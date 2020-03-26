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26.03.2020 - 09:13 |

Son dakika | Güven Yalçın kiralık gidiyor

Bu sezon kayıpları oynayan Güven Yalçın, gelecek sezonda kiralık olarak gönderilecek.

Siyah-Beyazlılar’ın 2 yıl önce Almanya Bundesliga devi Leverkusen’in genç takımından kadrosuna kattığı Güven Yalçın, Beşiktaş’ta önceki sezon ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çekmişti.

22 lig mücadelesinde 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan 21 yaşındaki golcü, bu sezon ise adeta kayıplarda...

13 karşılaşmada süre alıp 2 gol atabilen ve kadro yarışında yer almakta zorlanan genç futbolcunun, yeni sezon öncesinde bir Süper Lig ekibine kiralanıp kendisini geliştirmesi planlanıyor.

Son dakika | Güven Yalçın kiralık gidiyor

Son dakika | Güven Yalçın kiralık gidiyor

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