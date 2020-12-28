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28.12.2020 - 21:09 |

Son dakika - Güven Yalçın'dan duygusal sözler! Aboubakar...

Süper Lig'de Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Güven Yalçın açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Güven Yalçın'dan duygusal sözler! Aboubakar...
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Süper Lig'de Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Güven Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Aboubakar'a başın sağ olsun demek istiyorum. Onun yanındayız.  Maça gelirsek, iyi başladık. Golü erken bulduk. İkinci yarı 1 adam eksik başladılar ve açıldık orada. Golleri art arda bulduk."

"Golden önce taça çıktı mı bilmiyorum, bakmışlar. Benim için goldür. Bizim için kolay maç oldu. İyi, ayağa oynadık. Hak ederek kazandık."

"Sezon uzun, daha çok maçımız var. Büyük konuşmak da istemiyoruz, maç maç bakıyoruz ve hepsini kazanmak istiyoruz. Herkes oynamaya hazır, maç maç ilerlemek istiyoruz."

Son dakika - Güven Yalçından duygusal sözler Aboubakar...

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