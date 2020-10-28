Son Dakika | Haaland gerçeği ortaya çıktı! Barcelona'ya transferi...

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Geçtiğimiz yıldan bu yana Avrupa futbolunu sarsan Erling Haaland, gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon ortasında RB Salzburg kulübünden 20 milyon euro serbest kalma bedeliyle Alman devi Borussia Dortmund'un kadrosuna katılan futbolcu hakkında Alman basınında ortaya atılan iddia Barcelona taraftarını küplere bindirdi.

Dün gece Barcelona kulübü başkanlığından istifa eden Josep Maria Bartomeu'nun, genç yıldızı 2019 yılında Norveç ekibi Molde'de top koştururken 'Barcelona seviyesinde değil' diyerek reddettiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında alından 8-2'lik ağır mağlubiyetin ardından takımın tartışmasız yıldızı Lionel Messi ile yaşanan krizin ardından günah keçisi ilan edilen ve dün akşam yönetim kurulu üyeleriyle birlikte toplu bir şekilde istifa eden Bartomeu, Haaland transferindeki tavrıyla İspanyol basınında da eleştirilerin hedefi haline geldi.

20 milyon euro karşılığında Dortmund'a transfer olan Haaland için PSG, Manchester United, Juventus ve Chelsea gibi kulüpler nabız yoklayarak oyuncuyu transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak belirlenen futbolcunun Dortmund ile yaptığı sözleşmede 75 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunuyor.