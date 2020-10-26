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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Haaland, Manchester United'a! 75 milyon euroya...
26.10.2020 - 12:43 |

Son dakika | Haaland, Manchester United'a! 75 milyon euroya...

Premier Lig devinin, Borussia Dortmund'un gol makinesi Haaland'ı sözleşmedeki serbest kalma maddesini kullanıp renklerine katacağı iddia edildi.

Son dakika | Haaland, Manchester United'a! 75 milyon euroya...
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Borussia Dortmund'daki göz kamaştıran performansıyla devlerin iştahını kabartan Erling Haaland gelecek sezon Premier Lig'in yolunu tutabilir.

Norveçli golcü, Manchester United'ın uzun vadede takımda görmek istediği isim olarak transfer listesinde yer alıyor.

Alman kulübü 2022 yaz döneminde 75 milyon euroluk teklif gelmesi halinde, sözleşmede yer alan madde gereği yıldız forvetin gitmesine izin verecek.

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