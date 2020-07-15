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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika haberi | Victor Ruiz sözleşmesini feshetti! Beşiktaş yargıya gidiyor...
15.07.2020 - 15:23 |

Son dakika haberi | Victor Ruiz sözleşmesini feshetti! Beşiktaş yargıya gidiyor...

Beşiktaş'ta İspanyol savunmacı, Loris Karius gibi pandemi dönemine ait alacaklarını talep etti. Siyah-beyazlı yönetim bu teklifi reddederken kulüple oyuncu arasındaki ipler koptu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise "Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Son dakika haberi | Victor Ruiz sözleşmesini feshetti! Beşiktaş yargıya gidiyor...
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Serdar Sarıdağ/Skorer Özel - Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta bugün şok gelişme yaşandı. Victor Ruiz, kaleci Karius gibi pandemi dönemindeki alacaklarını yönetimden talep etti.

Ancak yönetim, o dönemde futbol oynanmadığına dikkat çekerek İspanyol savunmacının talebini reddetti. Bunun üzerine Vitor Ruiz "Alacaklarımı vermezseniz sözleşmemi feshederim" restini çekti. 

Son dakika haberi | Victor Ruiz sözleşmesini feshetti Beşiktaş yargıya gidiyor...

Beşiktaş konuyu FIFA'ya taşıyacak

Siyah-beyazlı yönetim de "İstiyorsa feshedebilirsin" karşılığını verdi. Siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.8 milyon euro garanti para alan Ruiz sözleşmesini feshetme yoluna gitti. Beşiktaş konuyu FIFA'ya taşıma kararı aldı.

Beşiktaş macerası sezon tamamlanmadan biten 31 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe derbisinde de takımdaki yerini alamayacak. Dev maçta savunmanın göbeğinde Roco-Vida ikilisinin forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü: Fesihi spor yargısına taşıyacağız

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre'ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir.

Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

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