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18.11.2020 - 08:53 | | FOTOMAÇ

Son dakika haberi | Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu hamlesi

Beşiktaş, Brentford’un Twente’ye kiraladığı U-21 Milli Takımı’nın yıldızı Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı tönetim ilk teklifini de yaptı.

Son dakika haberi | Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu hamlesi
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Siyah-beyazlılar ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş şimdi de U-21 Milli Takımı'nın genç yıldızı Halil Dervişoğlu için kolları sıvadı.

Championship takımlarından Brentford'un Hollanda Ligi takımlarından Twente'ye kiraladığı Halil için siyah-beyazlı yönetim ilk teması kurdu. Twente formasıyla genelde son 15 dakikada oyuna giren ve daha hiç ilk 11'de forma şansı bulamayan Halil'in kiralık sözleşmesinin feshedilerek 1.5 yıllığına kendilerine verilmesi talep edildi.

Brentford'lu yöneticiler bu konuyu Twente ile görüşeceklerini, eğer Halil'e yeteri kadar şans vermeyi düşünmüyorlarsa Beşiktaş'a geçme teklifini görüşebileceklerini iletti. Yabancı kontenjanı +4 dolu olduğu için eli kolu bağlanan siyah- beyazlılar yerli oyunculara dönmek zorunda kalmıştı.

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