Son dakika haberi | Buse Terim: "Babamın yeni test sonuçları henüz gelmedi"

Koronavirüse yakalanan ve tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son testlerinin negatif çıktığı ve yakın zamanda taburcu olacağı yönünde çıkan haberlere tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan yalanlama geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bahçekapılı, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.