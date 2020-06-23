23.06.2020 - 19:01 |
Son dakika haberi | Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!
Çaykur Rizespor, Galatasaray ile adı anılan Oğulcan Çağlayan'ın kontratındaki opsiyonu kullanarak sözleşmeyi 1 yıl daha uzattı.
Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın transfer iddialarına noktayı koydu. Mavi-yeşilli takım, son günlerde Galatasaray’a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor'daki sözleşmesi 2021 yılında tamamlanacak.
Başarılı oyuncu Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 müsabakada 4 gol 2 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.
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