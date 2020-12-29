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29.12.2020 - 12:23 | | MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü ile Max Kruse tazminat konusunda anlaştı

Fenerbahçe Kulübü ile Max Kruse tazminat konusunda anlaştı. 7.5 milyon Euro talep eden Kruse'nin avukatları ile sarı-lacivertli yöneticiler orta yol bularak anlaşmaya vardılar. Sarı lacivertli kulüp yapılan anlaşması resmi sitesinden de duyurdu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü ile Max Kruse tazminat konusunda anlaştı
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Fenerbahçe Kulübü, Max Kruse ile tazminat konusunda anlaşmaya vardı. 

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ederek ülkesi Almanya'ya gitmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Kruse, ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep ederek konuyu FIFA'ya taşıdı.

Alman futbolcu, 7.5 milyon Euro dava açtıktan sonra Union Berlin'e transfer oldu. Karşı atağa geçen Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse'ye 18 milyon Euro dava açtı. Gelinen noktada Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçe Kulübü bir araya geldi ve tazminat konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf da sürecin daha fazla uzamaması ve zarara uğramamak adına orta yol bularak anlaşmaya vardılar.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.

Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü ile Max Kruse tazminat konusunda anlaştı

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