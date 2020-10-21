21.10.2020 - 08:28 | | FANATİK
Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Dirar ile yollar ayrılıyor
Yaptığı transferle ile şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Rodrigues ile yolların ayrılmasının ardından gözler Nabil Dirar’a çevrildi.
Faslı futbolcu ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak Erol Bulut, tecrübeli kanat oyuncusunu takımda düşünmüyor.
Bu nedenle yönetim, Dirar’ın da sözleşmesini fesh etmek istiyor. 34 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ve kısa sürede yolların ayrılacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Faslı oyuncuya ülkesinden Wydad Casablanca takımı talip olmuştu.