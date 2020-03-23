Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika haberi: Hasan Şaş ve Ümit Davala'dan corona virüs açıklaması: Testleri negatif çıktı!
23.03.2020 - 23:01 | | DHA

Son dakika haberi: Hasan Şaş ve Ümit Davala'dan corona virüs açıklaması: Testleri negatif çıktı!

Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.

Son dakika haberi: Hasan Şaş ve Ümit Davala'dan corona virüs açıklaması: Testleri negatif çıktı!

Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Terim'in yardımcılarına çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif çıktı.

Ümit Davala sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bir TV programında Corona Virüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Hasan Şaş ve Ümit Davaladan corona virüs açıklaması: Testleri negatif çıktı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
SON DAKİKA: Fatih Terim açıkladı: Corona virüs test sonucum pozitif çıkmıştır!

Son dakika haberi: Hasan Şaş ve Ümit Davaladan corona virüs açıklaması: Testleri negatif çıktı

Ryan Babel'in Vitesse'ye Attığı Gol

Ryan Babel'in Vitesse'ye Attığı Gol
    Fatih Terim açıkladı: Corona virüs test sonucum pozitif çıkmıştır
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Olympiakos'tan corona açıklaması! Evangelos Marinakis..

    Olympiakos'tan corona açıklaması! Evangelos Marinakis..

    Pound'dan 2020 Tokyo açıklaması! Erteleme...

    Pound'dan 2020 Tokyo açıklaması! Erteleme...

    Son dakika | UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni süresiz erteledi!

    Son dakika | UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni süresiz erteledi!

    FIBA kararını ilerleyen haftalarda verecek!

    FIBA kararını ilerleyen haftalarda verecek!

    Sıradaki Haber