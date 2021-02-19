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19.02.2021 - 15:28 |

Son dakika haberi | Nabil Dirar’dan mesaj: Kendimle gurur duyuyorum

Fenerbahçe’de kadro dışı kaldıktan sonra ocak ayında Club Brugge’e geçen Nabil Dirar ilk kez konuştu. İlk maçına da çıkan Faslı yıldız, “Club Brugge’e geri döndüğüm için çok mutluyum. Burada olmaktan dolayı keyifliyim. Kendimle gurur duyuyorum. Takımımla, arkadaşlarımla gurur duyuyorum” yorumunda bulundu.

Son dakika haberi | Nabil Dirar’dan mesaj: Kendimle gurur duyuyorum
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’de 7 aylık sürede kadro dışı kaldıktan sonra Belçika’ya geri dönen Nabil Dirar açıklamalar yaptı. Club Brugge formasıyla Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev’e karşı ilk 11’de sahaya çıkan Dirar, 1-1 biten mücadele sonrası çok mutlu olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’de oynamadığı dönem sonrasında hızlıca form tutmaya çalıştığını ifade eden Faslı futbolcu, “Kendimle gurur duyuyorum. Takımımla, arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Club Brugge’e geri döndüğümden beri hep antrenörlerle bireysel çalışmalar yaptık. Hep açıklarımı kapatmaya çalıştım, çok çalıştım. Çok güzel geçti hep antrenmanlarım. Takım arkadaşlarım da ilk maçımda bana yardımcı oldu. Dinamo Kiev maçı kendimi denemem için güzel bir sınavdı” dedi.
Club Brugge’e katıldığı için de mutlu olduğunu aktaran Dirar, “Club Brugge’e geri döndüğüm için çok mutluyum. Burada olmaktan dolayı keyifliyim. Burası benim evim. Bu kulüpte harika yıllar geçirmiştim. Şimdi tecrübelerimle yardımcı olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Nabil Dirar’dan mesaj: Kendimle gurur duyuyorum

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