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09.10.2020 - 09:56 | | TAKVİM

Son dakika haberi | Pelkas transferinde İstanbul detayı!

Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas İstanbul’a olan hayranlığı ile ön plana çıktı. Yunan oyuncu kendisine birçok teklif gelmesine rağmen sarı lacivertli ekibin teklifini duyunca tavrını net bir şekilde ortaya koydu ve PAOK yönetimine isteğini iletti.

Son dakika haberi | Pelkas transferinde İstanbul detayı!
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Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas İstanbul'a olan hayranlığı ile ön plana çıktı. Yunan oyuncu kendisine birçok teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe'nin teklifini duyunca tavrını net bir şekilde ortaya koydu ve PAOK yönetimine isteğini iletti.

TRANSFER 1-2 GÜNDE BİTTİ
Kendisiyle Erol Bulut'un konuşması sonrasında da kesin bir şekilde kararını verdi. Pelkas'ın İstanbul'a olan hayranlığı transferin 1-2 gün içinde tamamlanmasını sağladı.

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Fırsat buldukça İstanbul'u ziyaret eden Pelkas, F.Bahçe'nin önceki sezon Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçı için de Ataşehir'e gitmişti.

ŞİMDİ İSTEDİĞİ YERDE
Şu anda Yunanistan Milli Takım kampında olan Pelkas, "Büyük bir şehir ve büyük bir takımdayım. Bunun için mutluyum" demişti.

PAOK'TA EFSANE OLMAYI BAŞARDI
PAOK formasıyla şampiyonluk yaşayan Pelkas, Selanik ekibinde adeta bir efsane muamelesi görüyordu. Arkasından da çok iyi sözler söylendi.

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