Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Son dakika haberi: Ümit Karan, Menemenspor ile anlaşma sağladı
29.12.2020 - 16:17 |

Son dakika haberi: Ümit Karan, Menemenspor ile anlaşma sağladı

Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan ile anlaştı.

Son dakika haberi: Ümit Karan, Menemenspor ile anlaşma sağladı
ABONE OL

Teknik direktörlük kariyerini Kuzey Makedonya'nın FC Shkupi takımında sürdüren Ümit Karan, 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, Ümit Karan'ı göreve getirecek1

44 yaşındaki Ümit Karan'ın kısa bir süre içinde Menemenspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

2011'de futbolculuk kariyerini sonlandıran Eskişehirspor'da Ümit Karan, teknik direktörlük kariyerinde ise Malatyaspor USA ve FC Shkupi takımlarında görev aldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da ayrılık depremi! Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrfan Can Kahveci ve Salih Uçan bombası! Ocak'ta resmen...

Son dakika haberi: Ümit Karan, Menemenspor ile anlaşma sağladı

Bir göz atalım | Tottenham Hotspur'un 2020 yılında attığı en iyi goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. TFF'den yayıncı kuruluş ile ilgili açıklama:
    TFF'den yayıncı kuruluş ile ilgili açıklama:
  2. Kayserispor Lennon'un kartını iptal istiyor
    Kayserispor Lennon'un kartını iptal istiyor
  3. Ümit Karan, Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi...
    Ümit Karan, Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi...
  4. Kötü haber! 3 hafta sahalardan uzak kalacak...
    Kötü haber! 3 hafta sahalardan uzak kalacak...
  5. Atletico Madrid ayrılığı resmen açıkladı
    Atletico Madrid ayrılığı resmen açıkladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku

İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

Menemenspor'da Laleci dönemi bitti

Menemenspor'da Laleci dönemi bitti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Mehmet Kabaran getirildi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Mehmet Kabaran getirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet