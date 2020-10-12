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12.10.2020 - 07:55 | | FANATİK

Son dakika haberi | Vedat Muriqi'ye büyük tepki! Hazırlık maçında...

Sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takımı'na katılmayan Vedat Muriç'in Lazio'nun genç takıma karşı oynadığı hazırlık maçında forma giymesi ülkesinde büyük tepkilere neden oldu.

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Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, yaşadığı sakatlık sürecinden çıkmaya hazırlanırken ülkesinde büyük tepki gördü. Sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takımı kadrosunda yer almayan Muriqi'in, Lazio'nun genç takımıyla oynadığı hazırlık maçında forma giymesi ülkesinde büyük tepkilere neden oldu.

Gazeta Olle, "Sakatlığı nedeniyle Kosova'ya katılmadı ama korkmayın çünkü Vedat Muriqi çok iyi" ifadelerini kullanırken sosyal medya üzerinden Kosovalı futbolseverler de oyuncuya tepki gösterdiler.

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Fakat Lazio'da özellikle teknik direktör Simone Inzaghi, sakatlığı bulunan Muriqi'in Sampdoria ile deplasmanda oynanacak maça yetişmesini istiyor. Vedat Muriqi de fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gerekliliği ile milli takımdan affını istemiş ve bu gerekçe de teknik direktör Bernard Challandes tarafından kabul edilmişti. Yine de Lazio forması ile bir maçta görülmesi Kosovalı taraftarlarda büyük öfkeye neden oldu.

Kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap veren Muriqi, hem sakatlık hem de Covid-19'a yakalanması ile zor bir dönem geçirdiğini ifade etti fakat şu an için bu gerekçe taraftarlarca tam anlamıyla kabul görmedi.

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