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09.10.2020 - 09:05 |

Son dakika haberi | Victor Moses Lokomotiv Moskova ile anlaştı!

Chelsea'de kadro dışı bırakılan Victor Moses, Rus Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştı.

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Fenerbahçe'de pek parlak bir dönem geçiremeyen ve sonrasında gittiği Inter'de de başarılı olamayan Victor Moses, transfer penceresinin açık olduğu Rusya'nın yolunu tutuyor. Chelsea'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı oyuncuyu Lokomotiv Moskova'nın 10 milyon euro satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı belirtildi.

Moskova ekibinin eski genel direktörü Ilya Gerkus, "Moses ile bir süredir görüşülüyordu, anlaşma kısa sürede açıklanır" şeklinde açıklama yaptı. Chelsea ile son maçına 2018'in Ekim ayında çıkan Moses, ardından Fenerbahçe ve Inter'de kiralık dönemler geçirdi.

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