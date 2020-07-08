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08.07.2020 - 14:30 |

Son dakika haberler - Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu resmen açıkladı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor,Almanya 3. Lig ekiplerinden 1860 Münih'te forma giyen orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Son dakika haberler - Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu resmen açıkladı
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Akdeniz ekibi resmi açıklama yaparak 1860 Münih'te forma giyen orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu transferini resmen duyurdu. 

Bu sezon 1860 München forması altında 18 maçta görev alan Efkan, 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika haberler - Alanyaspor, Efkan Bekiroğlunu resmen açıkladı

Münih de açıklamıştı

Alman ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezondan itibaren Alanyaspor'da forma giyeceğini açıklamıştı. 

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