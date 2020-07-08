08.07.2020 - 14:30 |
Son dakika haberler - Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu resmen açıkladı
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor,Almanya 3. Lig ekiplerinden 1860 Münih'te forma giyen orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nu transfer ettiğini resmen açıkladı.
Akdeniz ekibi resmi açıklama yaparak 1860 Münih'te forma giyen orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu transferini resmen duyurdu.
Bu sezon 1860 München forması altında 18 maçta görev alan Efkan, 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.
Münih de açıklamıştı
Alman ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezondan itibaren Alanyaspor'da forma giyeceğini açıklamıştı.