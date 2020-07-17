Son dakika haberler - Andre Schürrle 29 yaşında futbolu bıraktı

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Alman futbolunun önemli yıldızlarından Andre Schürrle herkesi şoke etti. 29 yaşındaki oyuncu, futbola veda ettiğini açıkladı.

Alman basınında son dakika olarak verilen gelişmeye göre Schürrle 2 gün önce Borussia Dortmund ile sözleşmesini sonlandırmıştı.

Bir açıklama yayınlayan yıldız futbolcu, "Artık alkışlara ihtiyaç duymuyorum. Futbolu bırakıyorum. Bu kararı uzun süredir düşünüyorum. Bu karar ve düşünce aşaması beni gerçekten olgunlaştırdı. Futbol da belki ekonomik olarak yıllar geçtikçe zenginleştim ama bir o kadar da yalnız kaldım. Bu his beni yormaya başladı" dedi.

Bir süredir Fenerbahçe ile de adı geçen Schürrle'nin bu kararı Avrupa futbolunda herkesi şaşırttı. Andre Schürrle, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşamıştı.