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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
02.07.2020 - 00:18 | | Umut Çınar BALIKESİR (İHA) -

Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor gün içerisinde yolları ayırma kararı aldığı Yusuf Şimşek ile yeniden devam kararı aldı.

Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
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Kırmızı-beyazlı ekipte ilginç bir olay yaşandı. Aynı gün yollar ayrılan Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile akşam saatlerinde yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından anlaşma şu şekilde duyuruldu:

"Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde, sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız."

Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşekle tekrar anlaştı

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