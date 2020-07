Son dakika haberler - Başakşehir'de Visca hak ettiği yerde!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de sezonu şampiyon bitiren Medipol Başakşehir’de özel bir isim ön plana çıkıyor. Bu sezon yine gol ve asistleriyle turuncu-lacivertlilere hayat veren Edin Visca, artık bir efsane olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

İBB döneminden itibaren yani 2010 senesinde turuncu-lacivertli kulübe adım atan Bosna Hersekli yıldız, bilhassa 2014-15 sezonundan bu yana müthiş bir istikrar sağladı. Turuncu-lacivertli formayla bir alt lige düşme üzüntüsü bile yaşayan ama yılmayan 30 yaşındaki futbolcu çalışkanlığı ve azmiyle bugünlere kadar geldi.

Başakşehir dönemiyle beraber gol ve asist verimliliğiyle ayakta alkışlanan Visca, tarihe geçti.10 yıldır Türkiye’de turuncu-lacivertli formayla mücadele eden tecrübeli oyuncu, son 6 yılda çok daha farklı bir görüntü çizdi. Edin Visca ligde 2014-15 sezonunda 34 maçta 8 gol 4 asistle 12 gole, 2015-16 sezonunda 34 maçta 17 gol 13 asistle 30 gole, 2016-17 sezonunda 34 maçta 10 gol 13 asistle 23 gole, 2017-18 sezonunda 33 maçta 14 gol 17 asistle 31 gole, 2018-19 sezonunda 34 maçta 14 gol 14 asistle 28 gole ve bu sezon ise 32 maçta 18 gol 14 asistle 32 gole direkt katkı yaptı.

Başarılı futbolcu söz konusu bu 6 yılda sadece 3 lig maçı kaçırdı, istikrarıyla takdir topladı. Aynı süreçte Visca gibi başka bir istikrarlı futbolcu Süper Lig’de olmadı.

Visca, Bosna Hersek’te 2010’da Zeljeznicar’la kazandığı lig şampiyonluğundan tam 10 sene sonra bu kez Türkiye’de şampiyonluğa ulaştı.

Çalım mucidi: İrfan Can Kahveci

Medipol Başakşehir kadrosunda İrfan Can Kahveci ismi özel bir yer alıyor. Bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde birçok kritik maça imza atan İrfan Can, artık kendine has çalımıyla biliniyor.

Sol ayağında topu yana sürerek çekmesi ve rakibini ters tarafa yatırmasıyla ünlenen bu çalımla attığı goller de bulunuyor.

Avrupa Ligi’nde 1-0 kazanılan Wolfsberger maçında attığı çalımı ve golü hayran bırakmıştı. Monchengladbach deplasmanında da enfes şutuyla ayakta alkışlanmıştı.

Ligde de 29 maçta 4 gol 5 asistle oynayan 25 yaşındaki orta saha, A Milli Futbol takımının da vazgeçilmezlerinden oldu.

Yıldızları gölgede bıraktı

Demba Ba, Medipol Başakşehir’de bu sezon 27 lig maçında attığı 12 gol ve yaptığı 5 asistle direkt katkı sağlayan isimler oldu.

2017’de Beşiktaş’la ve bu sezon da Başakşehir’le mutlu sona ulaşan Ba, son 3 yılda Türkiye’de 2 şampiyonluk kazandı. 35 yaşındaki Senegalli forvet bu süreçte; Van Persie, Falcao, Sörloth, Muriç, Burak Yılmaz, Roberto Soldado, Ryan Babel ve Vagner Love gibi yıldızları gölgede bıraktı.

Clichy farkı

Medipol Başakşehir’de Gael Clichy; istikrarı, performansı ve liderliği ile turuncu-lacivertli takımın şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

Yıldız sol bek, 14 yıl Premier Lig kariyeri sonrası geldiği turuncu-lacivertli takımın değişilmez isimlerinden biri oldu.

Clichy, Premier Lig’de Arsenal ile 2003-04, Manchester City’le de 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında yaşadığı şampiyonluk sevincini bu sezon Başakşehir ile yaşamayı başardı. Fransız oyuncu, turuncu-lacivertli takımda 3 sezonda 111 maça çıktı ve sezon başına ortalama 37 resmi maç oynadı.

Erdoğan kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şampiyon Medipol Başakşehir’i kabul edecek. Kabul saat 13.00’te gerçekleşecek.

Galiptir bu yolda mağlup

Şampiyon Medipol Başakşehir’in tarihi zaferine giden yolu adeta Fenerbahçe açtı. Turuncu-lacivertliler rakibine yenildiği her iki maçtan sonra ligde uzun yenilmezlik serileri yakaladı, toplamda 66 puan aldı

Süper Lig’de şampiyonluğu kazanan Medipol Başakşehir’in, bu sezon 33 maçta aldığı 20 galibiyet kadar yaşadığı 2 yenilgi dikkat çekiyor.

Ligde her iki maçta da Fenerbahçe’ye kaybeden Medipol Başakşehir adeta bu mağlubiyetlerden ders çıkardı. İkinci haftada son dakika golüyle sarı-lacivertlilere evinde 2-1 kaybeden ve lige 2 yenilgiyle giriş yapan Okan Buruk ve takımı daha sonra tam 17 hafta ligde mağlup olmadı.

Bu 17 haftalık süreçte 10 galibiyet 6 beraberlik alarak 36 puan toplayan Başakşehir zirveye tutundu. Daha sonra 19. haftada Fenerbahçe’ye bu kez deplasmanda kötü futbolla 2-0 boyun eğen İstanbul ekibi, ardından gelen 13 haftada kaybetmedi, 9 galibiyet 3 beraberlikle bir 30 puan daha topladı.

Toplamda yakalanan 66 puan da şampiyonluğa giden yolu açtı. Okan Buruk ve takımı Başakşehir için iki Fenerbahçe maçında yitirilen 6 puan adeta tam tersi değer kattı.

Şampiyon Başakşehir’i iki maçta da yenen tek takım olan Fenerbahçe ise 33. hafta itibariyle 50 puanla 19 puan geride kaldı, ligi 7. sırada bitirip Avrupa bileti bile alamadı.