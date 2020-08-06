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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika haberler - Beşiktaş Ersin Destanoğlu değerini 12'ye katladı
06.08.2020 - 09:30 | | Takvim

Son dakika haberler - Beşiktaş Ersin Destanoğlu değerini 12'ye katladı

Karius sonrası formayı kapan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, değerini 12’ye katladı

Son dakika haberler - Beşiktaş Ersin Destanoğlu değerini 12'ye katladı
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Dünyaca ünlü Transfermart sezonun tamamlanmasıyla birlikte futbolcuların piyasa değerini güncelledi.

Beşiktaş'ta daha önceki değeri 50 bin euro olan Ersin'in yeni değeri 600 bin Euro'ya çıktı. Böylece genç kaleci değerini 12 katına çıkardı.

Ersin, Karius'un takımdan ayrılmasından sonra zorunlu olarak kaleye geçmiş ve gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarların beğenisini kazanmıştı.

 

 

 

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