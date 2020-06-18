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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika haberler - Beşiktaş, Pedro Rebocho’yla yollarını resmen ayırdı
18.06.2020 - 13:58 |

Son dakika haberler - Beşiktaş, Pedro Rebocho’yla yollarını resmen ayırdı

Beşiktaş, Pedro Rebocho’ya teşekkür ederek yolların karşılık olarak ayrıldığı resmen açıkladı.

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REBOCHO TAKIMLA BÖYLE VEDALAŞTI

Beşiktaş kiralık futbolcusu Pedro Rebocho’yla sözleşmenin bitişi ve gelecek sezon planlamasında yer almaması nedeniyle yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

Pedro Rebocho’ya Teşekkür Ederiz
2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.

Pedro Rebocho’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Son dakika haberler - Beşiktaş, Pedro Rebocho’yla yollarını resmen ayırdı

 

Son dakika haberler - Beşiktaş, Pedro Rebocho’yla yollarını resmen ayırdı

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