Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Nazım Sangare ısrarı

Transfer yapabilmesi için ilk olarak mevcut kadrodan oyuncu göndermesi gereken Beşiktaş, Enzo Roco’nun sözleşmesini fesh etmesinin ardından yeni takviye Francisco Montero’yu kadrosuna katabilmişti. Takımdan ayrılması istenen İsimat Mirin ve Douglas’tan bu konuda bir adım gelmemesi sonrasında 2 futbolcuyu kadro dışı bırakan Siyah-Beyazlılar, yabancı kontenjanında açılacak açığı, forvet ve orta sahada kullanacak. Bu gelişme sonrasında sağ bek ve sağ kanat için mecburen yerli isimlere odaklanması gereken Kara Kartal, Yeni Malatyaspor’la bağlarını koparan eski oyuncusu Gökhan Töre’yle yapılan ilk temastan olumlu ayrılamadı. Kulübün garanti ücret artı bonus teklifine, sadece garanti maaş önerisiyle geri dönüş yapan ve ortak noktada buluşamayan Töre cephesi, ikinci toplantıyı yeni haftada yapacak.

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Orta noktada buluşma bekleniyor

Sağ bek hattı için Milli futbolcu Nazım Sangare üzerine yoğunlaşan Kara Kartal, başarılı futbolcunun kulübü Antalyaspor’la pazarlıklarına devam ediyor. Tecrübeli isim için 500 bin Euro kiralama bedeli 1 milyon Euro da satın alma opsiyonu önerisini sunan Siyah- Beyazlılar, Antalya’dan 2.5 milyon Euro’luk direkt satış teklifiyle karşılaştı. Tarafların, pazarlıklarına devam ettiği öğrenilirken Nazım’ın da Beşiktaş’ta forma giymeye istekli olması sebebiyle tarafların yeni haftada orta noktada buluşması bekleniyor