Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Nazım Sangare ısrarı
12.09.2020 - 10:23 | | Fanatik

Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Nazım Sangare ısrarı

Mevcut kadrosunda bulunan 2 yabancı oyuncu kotasını orta saha ve forvet transferlerinde kullanmayı planlayan yönetim, sağ bölgede Türk koridoru planından vazgeçmiyor. Gökhan Töre’yle yeni bir görüşme yapacak olan Beşiktaş, Nazım için de Antalya’yla pazarlıklarını sürdürüyor

Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Nazım Sangare ısrarı
ABONE OL

Transfer yapabilmesi için ilk olarak mevcut kadrodan oyuncu göndermesi gereken Beşiktaş, Enzo Roco’nun sözleşmesini fesh etmesinin ardından yeni takviye Francisco Montero’yu kadrosuna katabilmişti. Takımdan ayrılması istenen İsimat Mirin ve Douglas’tan bu konuda bir adım gelmemesi sonrasında 2 futbolcuyu kadro dışı bırakan Siyah-Beyazlılar, yabancı kontenjanında açılacak açığı, forvet ve orta sahada kullanacak. Bu gelişme sonrasında sağ bek ve sağ kanat için mecburen yerli isimlere odaklanması gereken Kara Kartal, Yeni Malatyaspor’la bağlarını koparan eski oyuncusu Gökhan Töre’yle yapılan ilk temastan olumlu ayrılamadı. Kulübün garanti ücret artı bonus teklifine, sadece garanti maaş önerisiyle geri dönüş yapan ve ortak noktada buluşamayan Töre cephesi, ikinci toplantıyı yeni haftada yapacak.

SON DAKİKA
Haberleri Listele
Orta noktada buluşma bekleniyor

Sağ bek hattı için Milli futbolcu Nazım Sangare üzerine yoğunlaşan Kara Kartal, başarılı futbolcunun kulübü Antalyaspor’la pazarlıklarına devam ediyor. Tecrübeli isim için 500 bin Euro kiralama bedeli 1 milyon Euro da satın alma opsiyonu önerisini sunan Siyah- Beyazlılar, Antalya’dan 2.5 milyon Euro’luk direkt satış teklifiyle karşılaştı. Tarafların, pazarlıklarına devam ettiği öğrenilirken Nazım’ın da Beşiktaş’ta forma giymeye istekli olması sebebiyle tarafların yeni haftada orta noktada buluşması bekleniyor

    Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Yanlış olduğunu düşünmüyorum
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kasımpaşa, 2020-2021 sezonunu Kayseri'de açacak
      Kasımpaşa, 2020-2021 sezonunu Kayseri'de açacak
    2. Transfer haberleri | Samsunspor, Gökhan İnler'in peşinde...
      Transfer haberleri | Samsunspor, Gökhan İnler'in peşinde...
    3. Son dakika | Trabzonspor'dan Umut Meraş hamlesi
      Son dakika | Trabzonspor'dan Umut Meraş hamlesi
    4. Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto
      Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto
    5. Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu
      Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Cengiz Ünder'e sürpriz talip...

    Transfer haberleri | Cengiz Ünder'e sürpriz talip...

    Son dakika | Trabzonspor'da Sörloth krizi! Telefonlara yanıt yok...

    Son dakika | Trabzonspor'da Sörloth krizi! Telefonlara yanıt yok...

    Transfer haberleri | Beşiktaş, Gökhan Töre ile bir kez daha masada!

    Transfer haberleri | Beşiktaş, Gökhan Töre ile bir kez daha masada!

    Beşiktaş'ta Trabzonspor öncesi Larin belirsizliği!

    Beşiktaş'ta Trabzonspor öncesi Larin belirsizliği!

    Sıradaki Haber