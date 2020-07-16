Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika haberler - CAS, Trabzonspor kararını 2 hafta sonra açıklayacak
16.07.2020 - 13:16 | | İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL / DHA

Son dakika haberler - CAS, Trabzonspor kararını 2 hafta sonra açıklayacak

Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak.

Son dakika haberler - CAS, Trabzonspor kararını 2 hafta sonra açıklayacak
ABONE OL

İnternet üzerinden gerçekleştirilen, bordo-mavili kulübün çalıştığı İsviçre'deki hukuk bürosunun yanı sıra Türkiye'den Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer'in katıldığı duruşma yaklaşık 6 saat sürdü. 

Genel Müdür Sinan Zengin ile Mali İşler Direktörü Coşkun Karaoğlu da çevrim içi duruşmada konuştu. 

CAS'ın bu ay sonuna kadar kararı açıklayacağı belirtildi. 

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamıştı. 

Bu kararın ardından da Trabzonspor Kulübü, CAS'a itiraz etmişti.

Son dakika haberler - CAS, Trabzonspor kararını 2 hafta sonra açıklayacak

La Liga 36. Haftanın maç özetleri | Granada 1-2 Real Madrid
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Çaykur Rizespor, Mehmet Ali Karaca'yı resmen duyurdu!
    Son dakika | Çaykur Rizespor, Mehmet Ali Karaca'yı resmen duyurdu!
  2. Galatasaray'dan erken seçim açıklaması!
    Galatasaray'dan erken seçim açıklaması!
  3. Göztepe Başkanı Sepil: 5 yıllık yayın geliri pazarlık edilen kontrat haline geldi
    Göztepe Başkanı Sepil: 5 yıllık yayın geliri pazarlık edilen kontrat haline geldi
  4. Ajax, Mohammed Kudus'u kadrosuna kattı
    Ajax, Mohammed Kudus'u kadrosuna kattı
  5. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MKE Ankaragücü, ligde kalacağına inanıyor

MKE Ankaragücü, ligde kalacağına inanıyor

Giresunspor Başkan adayı Rüstem Güngör, Süper Lig için kolları sıvadı

Giresunspor Başkan adayı Rüstem Güngör, Süper Lig için kolları sıvadı

Son dakika haberler - Nenad Bjelica'nın yerine Robert Prosinecki!

Son dakika haberler - Nenad Bjelica'nın yerine Robert Prosinecki!

Beşiktaş'tan Cenk Tosun sürprizi

Beşiktaş'tan Cenk Tosun sürprizi

Sıradaki Haber