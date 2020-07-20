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20.07.2020 - 12:44 |

Son dakika haberler - Damien Comolli, Toulouse'un baÅŸkanÄ± oldu!

FenerbahÃ§e'de tartÄ±ÅŸÄ±lan isim olan ve gÃ¶revinden ayrÄ±lan Damien Comolli, Fransa'da baÅŸkan oluyor. FransÄ±z idareci, Toulouse kulÃ¼bÃ¼nde yeni gÃ¶revine hazÄ±rlanÄ±yor.Â

Son dakika haberler - Damien Comolli, Toulouse'un baÅŸkanÄ± oldu!
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Celal Umut Eren - Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

FenerbahÃ§e'de 1.5 yÄ±l boyunca sportif direktÃ¶rlÃ¼k yapan Damien Comolli, Fransa'da baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna hazÄ±rlanÄ±yor.

Fransa basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Ligue 2 temsilcisi Toulouse'da Comolli'nin baÅŸkan olacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Haberlerin detayÄ±ndaÂ ABD'li yatÄ±rÄ±m ÅŸirketi RedBird Capital Partners'Ä±n, Toulouse kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 85'ini satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. KulÃ¼bÃ¼n yÃ¼zde 15'lik kÄ±smÄ±nÄ±nÂ Olivier Sadran'da kalacaÄŸÄ± bildirildi.Â 

Son dakika haberler - Damien Comolli, Toulouseun baÅŸkanÄ± oldu

Yeni ÅŸirketin de ilk iÅŸ olarak Comolli'yi baÅŸkan yapma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Comolli sarÄ±-lacivertli kulÃ¼pte Michael Frey, Benzia, Diego Reyes, Slimani, Zanka, Jailson, Andre Ayew gibi transferler yaparak tepki Ã§ekmiÅŸti.Â 

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