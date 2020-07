Son dakika haberler - Eljero Elia, Başakşehir'den ayrılacağını resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Eljero Elia, ülkesinde yayın yapan NOS televizyonuyla gerçekleştirdiği röportajda gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki sol açık, Türkiye'den ayrılacağını söylerken bu sezonki performansından gelecek planlarına kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. İşte Elia'nın o sözleri:

"Kulüp efsanesi olacağız"

"Kulüp tarihine şampiyon olarak geçmek çok özel olacak. Özellikle de taraftarı olmayan bir takım olduğumuz düşünülürse... Zira İstanbul'da herkes Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ı tutuyor. Bu şampiyonluk tüm futbolcuların CV'sinde yazacak ve biz de kulüp efsanesi olacağız.

Feyenoord'da oynarken sokakta yürüyemezdim. Ancak burada istediğim gibi dışarıda gezebiliyorum. Çünkü Başakşehir küçük bir kulüp. Türkiye'nin büyük kulüpleri ise bu sezon bir hayli zorlandı. Elbette bizim şampiyon olacağımızı düşünmüyorlardı ama biz birkaç sezondur bu yarışın içindeydik.

Sezon içinde iniş ve çıkışlar yaşadık. Bazı sakatlıklarım oldu. İyileştim ama yine de sıkıntılar yaşadım. Çok sıkı çalıştım, defansif anlamda ekstra çalışmalar yaptım ve kendimi futbola adadım. Fakat kendime olan güvenimin azaldığının farkına vardım. Bir mücadeleyi kazanıp kazanamayacağımı önceden kestirebiliyordum ve o zaman da oyundan alınıyordum."

"Mart ayında ayrılmaya karar verdim"

"Başakşehir yönetimi, beni takımda tutmaya hevesliydi ve Mart ayında bana kontratımı yenilemek isteyip istemediğimi sordular. Ben de dürüstçe 'Hayır, kendime başka bir kulüp arayacağım.' şeklinde yanıt verdim. Kendime güvenimin yıkıldığını hissettim ve üç yıl sonra yeni bir maceraya başlamak istedim.

Ayrılık kararını koronavirüs arasından kısa bir süre evvel UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile oynadığımız karşılaşmadan önce verdim. Maç öncesi attığım tweet, belki profesyonelce değildi ama yaşadığım hayal kırıklığını ifade etmek istedim. Bir sebep arıyordum ama bulamadım. Olaydan sonra kulüple konuştum ve yoluma tam gaz devam ettim. Ne mutlu ki onlara kulüp için önemli olduğumu gösterdim."

"UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak istiyorum"

"Antalyaspor'u 2-0 yendiğimiz maçta gol atmak harikaydı. Geçtiğimiz pazartesi günü de fileleri havalandırmayı başardım. Ancak en nihayetinde bu takımla şampiyon olmak ve UEFA Avrupa Ligi finaline yükselmek istiyorum. Hedefim, buradan güzel hatıralarla ayrılmak. Başakşehir'de güzel zaman geçirdim ve ayrılırken de kimsenin benden nefret etmesini istemiyorum.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin eşiğindeyiz ve ben de kontratım bitiyor olmasına rağmen bu maçlarda oynamayı arzuluyorum. Bir sonraki turda Manchester United ile karşılaşırsak çok güzel olur. Daha sonrasında ise hayatın tadını çıkarmayı ve geleceğim hakkında iyi bir tercih yapmayı hedefliyorum."

"Her teklife açığım"

"Twente ya da Feyenoord... Şu an için her şey ihtimal dahilinde ve ben her teklife açığım. Hollanda kulüpleriyle bazı görüşmelerim oldu ama diğer ülkelerden de çok iyi teklifler aldım. Kararımı kulüplerin planlarını dinleyerek vereceğim. Çünkü güven ve eğlence, futbolda benim için çok önemli unsurlar.

Öte yandan futbolu bıraktıktan sonra genç takım antrenörü olmak istiyorum ki gideceğim takımın bana bu yolu açması çok önemli. Çocuklarla çalışmak çok eğlenceli. Zira dürüst, açık ve samimiler. Onları daha iyi bir seviyeye çıkarmayı ailelerini bu yolda nelerin beklediği konusunda uyarmayı çok isterim. Bu işin için harika biri olduğumu düşünüyorum."