Son dakika haberler - Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu

Başakşehir şampiyonluk yaşayan ve bu sezon sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Eljero Elia, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'in 1.1 milyon Euro'ya Feyenoord'tan transfer ettiği kanat oyuncusu 87 maçta 13 gollük performans ortaya koydu.

Eljero Elia'nın ismi bir dönem Beşiktaş ile anılmıştı.

Başakşehir'in şampiyonluğa uzanan yolculuğu