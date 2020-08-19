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19.08.2020 - 13:09 |

Son dakika haberler - Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu

Başakşehir forması giyen ve sözleşmesi biten Eljero Elia ülkesine döndü. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Hollandalı, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika haberler - Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu
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Başakşehir şampiyonluk yaşayan ve bu sezon sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Eljero Elia, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'in 1.1 milyon Euro'ya Feyenoord'tan transfer ettiği kanat oyuncusu 87 maçta 13 gollük performans ortaya koydu.

Eljero Elia'nın ismi bir dönem Beşiktaş ile anılmıştı.

Son dakika haberler - Eljero Elia, Utrechte transfer oldu

Başakşehir'in şampiyonluğa uzanan yolculuğu

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