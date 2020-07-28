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28.07.2020 - 14:12 | | Futbol Arena

Son dakika haberler - Falette, Fenerbahçe'yi ikna etti! 'Opsiyon kullanılabilir'

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Falette, performansıyla teknik heyet ve yöneticileri ikna etti. Alman basını son gelişmeleri yazdı.

Son dakika haberler - Falette, Fenerbahçe'yi ikna etti! 'Opsiyon kullanılabilir'
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 Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Falette'nin yeni sezonda da sarı lacivertlilerde forma giyme ihtimali bulunuyor. 

Son haftalarda düzenli olarak stoper mevkinde forma giyen Falette'nin yeni sezonda da Fenerbahçe'de forma giyme ihtimali yüksek. 

Alman Bild gazetesi, son haftalarda savunmada düzenli oynayan Falette'nin performansıyla teknik heyet ve yöneticileri ikna ettiğini yazdı. 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de bulunuyor. Falette'nin satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 

Son dakika haberler - Falette, Fenerbahçeyi ikna etti Opsiyon kullanılabilir

Simon Falette Fenerbahçe'de kaç maç oynadı?

Simon Falette bu sezon Fenerbahçe'de ligde 8 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Falette pandemi sonrasında Temmuz ayında Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında 90 dakika görev yaparken, Sivasspor maçında 84 dakika sahada kaldı. 

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